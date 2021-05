Jesus responde a Jaime Antunes: "Não preciso que um 'vice' do Benfica me venha alertar"

Vice-presidente do Benfica pediu "mais humildade" ao treinador das águias na próxima temporada.

Jorge Jesus, treinador do Benfica, foi questionado esta terça-feira sobre as palavras de Jaime Antunes, vice-presidente do clube da Luz, sobre os objetivos para a próxima temporada, em que o dirigente pediu "mais humildade" ao técnico.

Na resposta, dada em conferência de imprensa, Jesus sublinhou que assume responsabilidade diante de quem fala de futebol com o treinador.

"Não conseguimos entrar na Champions, mas a responsabilidade é a mesma de que quando cheguei ao Benfica. Neste momento tudo é mais fácil, porque tenho um ano de trabalho. Mas a responsabilidade é grande, é para isso que nós trabalhamos, não preciso que o 'vice' do Benfica me venha alertar para esse facto. Falo disso com o presidente, com o Rui Costa, com o Domingos Soares Oliveira, que são as pessoas com quem falo de futebol. E quando estava cá o Tiago Pinto a mesma coisa. Com essas pessoas é que estou habituado a falar de futebol. E tenho que falar de futebol para os adeptos do Benfica. Como? Ganhando. A fazer aquilo que fizemos na segunda volta. Só tenho de falar para estas pesssoas, que sei o que pensam, essas pessoas é que me interessam", começou por referir Jorge Jesus, antes de concluir.

"Sobranceria? Não sei muito bem o significado, não sei onde [Jaime Antunes] quis chegar. Se o significado de humildade é dizer o que disse agora mesmo, sobre as pessoas com quem tenho de comunicar e a quem tenho de responder, então sou humilde. Se as pesosas que não têm nada a ver com isto falam, então essas é que não são humildes", atirou.