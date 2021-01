Waldschmidt saiu ao intervalo: "Não havia necessidade de arriscar"

João de Deus explicou que o internacional alemão saiu porque apresentava queixas de "um toque num pé".

Na sala de imprensa, João de Deus, treinador adjunto do Benfica que substituiu Jorge Jesus na orientação da equipa, explicou que a saída de Waldschmidt ao intervalo ficou a dever-se a razões físicas.



"O Waldschmidt saiu com um toque no pé e não havia necessidade de arriscar", referiu, elogiando os jogadores: "Alguns sentem mais dificuldade no regresso à competição, mas hoje não houve nada disso, houve jogadores comprometidos ao máximo, quase que me atreveria a dizer - e até parece mentira - que alguns jogadores fizeram mais de 90 minutos com apenas um treino nas pernas. Obrigado a eles pelo esforço, empenho e dedicação que tiveram. É motivo de orgulho e deve ser enaltecido vê-los fazer isto nestas condições adversas."