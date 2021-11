Jesus recua no tempo: "Toda a gente pensava que o Belenenses ia ser goleado"

Jorge Jesus fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo da quarta ronda da Champions com Bayern e recordou o duelo da Alemanha ao serviço do Belenenses, em 2007/08, para a Taça UEFA.

Defrontou o Bayern em Munique pelo Belenenses: "Já passaram alguns anos. Não sei se recordam da grande equipa do Bayern: Luca Toni e Podolwski como pontas de lança, Ribéry pela esquerda e Schweinsteiger pela direita. Perdemos 1-0. Toda a gente pensava que o Belenenses ia ser goleado. Esta equipa do Benfica é muito mais forte e poderosa do que aquele Belenenses."

Virtudes do Bayern: "Esta equipa do Bayern vem sendo construída com uma ideia de jogo muito própria, agora com um treinador diferente, mas matriz idêntica. O que mais sinto é que é uma uma equipa muito poderosa fiscicamente. Estamos preparados para este jogo. Sabemos que não é este jogo que nos vai dar a qualificação. Os jogos que vão ditar isso serão em Camp Nou e em casa com o Dínamo Kiev."

Radonjic: "Em princípio não. É preciso saber defender melhor."

Crise? "Você pinta o quadro com quatro jogos, eu pinto com 19. Até à jornada do Estoril éramos líderes. As estatísticas fazem-se como vocês quiserem. Porque não fazem no total?"