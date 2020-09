Jesus recorda episódio no treino do Benfica: "Falei-lhe num inglês de praia"

Jorge Jesus esteve esta quarta-feira no novo programa de Cristina Ferreira na TVI

Orgulho no que fez? "Orgulho de... Sempre fui uma pessoa orgulhosa. Quem é orgulhoso é vaidoso. O meu orgulho foi sentir que comecei a teinar na terceira divisão. Ninguém me deu uma equipa na primeira, tive de subir todos os escalões até chegar às melhores equipas em Portugal e no Benfica conquistar o meu primeiro título nacional. O grande objetivo em 2009/10 era ser campeão. Quando fui para o Brasil tinha a mesma ideia, tinha de ser campeão brasileiro. Mas para eles era mais importante a Libertadores do que o Brasileirão. E ganhei os dois".

A forma como fala: "Lido bem com o que dizem disso. Ainda hoje no treino... Não falo bem inglês e tenho alguns jogadores que não percebem muito bem português. Estava a falar para um jogador que percebe melhor inglês do que português e falei num inglês de praia... E disse-lhe 'estás a ver como sei falar inglês?'. Na Arábia Saudita tive de saber falar árabe, algumas palavras árabes para me perceberem. Era mais conceitos do jogo em que tinha de me expressar para me perceberem. Só percebiam inglês ou árabe. O espanhol é o meu forte, habituado a tantos anos de argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos..."