Jesus questionado sobre a contestação: "Lembro-me perfeitamente do que disse..."

Declarações do treinador do Benfica na antevisão ao jogo com o Farense, da ronda 20.

Jorge Jesus fez este sábado a antevisão ao encontro com o Farense, da ronda 20 do campeonato, e foi questionado sobre a contestação à equipa e estrutura.

"O que lhe posso dizer é que dentro da nossa casa, presidente, treinador, Rui Costa e todos os jogadores estamos unidos e firmes. Temos a consciência e sabemos porque estamos a 13 pontos do primeiro. Sabemos o que nos aconteceu durante mês e meio. Os adeptos querem ganhar, não é importante o que possa ter acontecido à equipa. Estamos conscientes que temos uma segunda volta para melhorar. Hoje já não temos esses problemas", começou por dizer.

"As expectativas da minha chegada a Portugal foram altas. Lembro-me perfeitamente do que disse, que ia pôr o Benfica a jogar o dobro, mas tinha de os treinar [aos jogadores]. Durante dois meses não os pude treinar. Há outros factores que têm acontecido nos jogos, o Benfica não tem uma grande penalidade à 20.ª jornada. Uma equipa normalmente super-ofensiva. Não sou eu que o digo, toda a gente viu. No último jogo [com o Moreirense] só o VAR não viu. Tudo isso também são pontos. Não temos dúvidas sobre o que nos tem acontecido", completou.