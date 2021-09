Jesus queria adiar a visita aos Açores: "Tive essa conversa com a estrutura..."

Treinador do Benfica, em projeção à quinta ronda da Liga Bwin, admitiu que pretendia a remarcação do jogo com o Santa Clara face à proximidade da paragem de seleções e a estreia na Champions

Ciclo mais carregado: "Uma vantagem foi do ponto de vista desportivo. Já tivemos que ser sujeitos a vários desafios e a equipa saiu-se bem. De resto, não vejo vantagem em relações aos rivais, que vão partir agora para os seus objetivos."

Adiamento de jogos por causa das seleções: "Não tenho dúvidas nenhumas que deveria ser adiado o jogo com o Santa Clara. Tive essa conversa com as pessoas da estrutura para adiar este jogo face a todo o cenário com os jogadores das seleções. Na próxima terça-feira, temos que estar em Kiev para um jogo de grande importância. A Federação deveria estar atenta a isto, mas passou. Temos que estar nas melhores condições possíveis e prepararmo-nos para isso."

Utilidade de Lázaro: "Tem uma vantagem porque faz a posição de lateral direito e esquerdo. Numa estrutura de três, ainda faz melhor. Dá-nos a garantia de poder jogar em duas posições. Tem valor, experiência, jogou em duas equipas (Bayer Leverkusen e Inter) com uma estrutura de três defesas, por isso conhece os caminhos a defender e a atacar. Dá-nos todas as garantias e foi por aí que pensamos nele."