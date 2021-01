Jesus: "Qualquer pessoa que viu o jogo percebe que o Benfica perdeu dois pontos aqui"

Treinador do Benfica analisa o empate com o FC Porto, 1-1, no Estádio do Dragão.

Análise: "Qualquer pessoa que viu o jogo percebe que o Benfica perdeu dois pontos aqui, desde o começo esteve melhor, tivemos quatro ou cinco oportunidades além do golo que marcámos. O FC Porto praticamente não criou oportunidades. O FC Porto tem jogo direto no Marega, nós conseguimos parar, quando tivemos bola fomos uma equipa com muita classe em termos individuais e posicionais. Dominámos o jogo sempre, com mais um e mesmo sem menos um. FC Porto não conseguiu parar, nós só não marcámos golos. O Benfica não pode sair daqui com o empate. Não estou feliz, o Benfica tinha de ganhar pelo que fez, saio daqui com frustração de ter perdido dois pontos."