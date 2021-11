Jesus: "Qualquer dia não posso sair de casa, mas já estou habituado"

Declarações do treinador do Benfica na antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira.

Jorge Jesus fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo da Taça de Portugal com o Paços de Ferreira e abordou o tema Flamengo, depois de ter sido tornada pública uma fotografia com o ator Antônio Tabet, que "sugeriu" o regresso do técnico ao clube brasileiro.

"O que é que eu posso dizer? Qualquer dia não posso sair de casa. Estou já habituado, felizmente. Não conhecia essa pessoa. Tirei, naquele restaurante, mais de 100 fotografias. Tirei com esse ator. Não é problema. Acho que o jornalismo não é isso. Isso é revista cor-de-rosa", afirmou aos jornalistas.

Concentrado no Benfica, Jesus mostra-se ambicioso nas várias frentes, já com o encontro de Barcelona, na terça-feira, na mira. "A calendarização traz sempre complicações. Se quiseres estar nas competições sempre para ganhar, sabes que isso traz-te dificuldades e tens de tomar decisões para dois jogos. Qual é o mais importante? Não sei. para mim o jogo da Taça e o jogo da Champions têm a mesma importância. A Taça é especial no nosso futebol. O objetivo na Liga dos Campeões está atingido, estamos a discutir uma fase de grupos com o Barcelona e por isso, enquanto treinador do Benfica, estou orgulhoso", disse.

O encontro com o Paços, na Luz, tem início às 20h15 de sexta-feira.