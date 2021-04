Jesus: "Público nos estádios? O presidente do FC Porto já teve oportunidade de dizer isso..."

Jorge Jesus falou sobre a ausência de público nos estádios.

DGS devia repensar questão do público nos estádios? "É uma pergunta interessante. O futebol é ao ar livre, se é para uma atividade também tem de ser para outra. Os jogos deveriam ter público, porque há condições para isso. Se não há para uns não há para outros. Mas como o futebol é muito problemático para os políticos... Gostam de se mostrar mas depois em defesa do futebol é zero. O presidente do FC Porto já teve oportunidade de dizer isso. Como está a situação no mundo e o que vemos em Portugal, ainda bem que permitiram a manifestação do 25 de abril, se pudesse também lá estava com um cravo na mão. Mas o futebol tem condições melhor que ninguém para controlar os espectadores. Há condições logísticas. O futebol foi das atividades que mais soube adaptar-se a este vírus, muitos foram atrás do que as equipas fizeram e mesmo assim nem sempre é fácil controlar. Eu fui um deles e não sei de onde veio o vírus. Se houver um bocado de vontade política... Em alguns jogos há mil ou duas mil pessoas, qual é o problema? Agora num Benfica, num Sporting, temos de olhar de outra maneira, mas com as coisas bem organizadas há condições para ter um mínimo de público, não sei se são cinco ou dez mil. Vejo isso em Inglaterra, Holanda, Hungria. Cada país tem os seus problemas. Nós, povo português, ensinamos aos outros o que é partilhar e o que é saber ter regras coletivas. Os políticos portugueses devem estar orgulhosos do povo que têm."

Golos falhados e influência da ausência de público: "Gostei do jogo do Benfica. Quando vens de um 5-0, ganhar 2-1 não parece tão brilhante, mas é brilhante na mesma porque o que conta são os pontos e não podemos perder mais pontos como fizemos contra o Gil Vicente. Continuamos a ter qualidade, não podes perder golos como perdemos hoje na área, [nos lances] do Seferovic e do Darwin. Isso faz a diferença. Mas há oportunidades que nem entram na estatística. Não podes perder tantas porque pões-te a jeito. Parabéns ao Santa Clara porque dificultou o jogo. Hoje com o Benfica sofreu o 2-1 aos 73", mas disputou o jogo. É um fenómeno do futebol do Mundo [as equipas grandes andarem com dificuldades]. As grandes equipas, sem público, sofrem todas do mesmo problema. Os Real Madrid, Flamengo, Benfica... Pela forma como emocionalmente olhas para o jogo com 60 mil pessoas. O adversário olha e sabe... [os adeptos] Não jogam, mas têm influência. A pandemia de covid-19 até nesse aspeto tem influência."