Jesus: "Por muito que eu fale, ainda não consegui meter na cabeça de alguns jogadores..."

A análise do treinador do Benfica após a vitória (4-3) sobre o rival e já campeão Sporting.

Dificuldade em segurar a vantagem alargada: "Quero dar os parabéns às três equipas, principalmente ao Benfica e ao Sporting, porque este jogo foi um espetáculo que deveria ter 60 mil pessoas aqui, seria ainda mais emocionante. Duas equipas que, face à forma de olhar para o jogo, quiseram ganhar, olhar para a frente. O Benfica entrou muito forte, mas depois do 3-0 começa a acreditar que já não era preciso ter outro momento de jogo de fechar espaços na perda da bola. Tivemos de fechar e sofremos o 3-1. É normal, o Sporting acreditou que podia entrar no jogo. Fizemos o 4-1 na reentrada e depois não sabemos defender resultados. Por muito que eu fale, ainda não consegui meter na cabeça de alguns jogadores como é que consegues controlar o resultado com bola. Só conseguimos jogar com qualidade quando vamos à procura do golo. Tens de saber gerir o resultado e esperar que te beneficie. O Sporting acreditou sempre, as coisas tornaram-se mais complicadas, mas, se depois do 4-3 houvesse um golo teria de ser o 5-3 e não o 4-4. Parabéns aos jogadores do Benfica, fizeram 45 minutos espetaculares, com grandes golos, grandes jogadas. E ganhámos. Podíamos ter ganho por mais, mas tens de dar mérito ao Sporting, pela forma como jogaram, jogadores com muita classe perto da grande área. Parabéns a todos pelo jogo. Agora falta um jogo antes da final da Taça. Mais uma vitória que nos põe numa segunda volta muito forte."

Carinho dos adeptos: "O carinho dos adeptos significa muito. Os adeptos são por quem nós jogamos e fazemos tudo, não são sacrifícios, os jogadores e o treinador fazem o que lhes compete. Os adeptos, face à clasificação do Benfica e porque estão habituados a ser campeões, este ano poderiam estar contra a equipa, entre aspas, mas não estão. Perceberam o que aconteceu à equipa em janeiro. Estão a dar carinho. Sentimos isso, porque os jogadores de qualquer equipa sentem quanto tens o calor e o carinho dos adeptos, eles ficam mais confiantes, apesar de os jogos não terem adeptos. Fora do estádio, vimos muitos adeptos a incutirem esperança, fé... quero agradecer-lhes. Normalmente só se vê isto a ganhar. Parabéns aos adeptos do Benfica."