Jesus: "Por mim não parava. Há uma segurança total nas equipas de futebol"

Treinador do Benfica espera que o campeonato não pare, como aconteceu na temporada anterior.

Jorge Jesus fez esta segunda-feira a antevisão ao encontro com o Estrela, dos oitavos de final da Taça de Portugal. O treinador do Benfica foi questionado sobre uma possível paragem do campeonato, face a um novo confinamento que se adivinha, e mostrou-se confiante que a I Liga irá decorrer conforme previsto.

"Temos de respeitar todas as decisões que forem tomadas. O futebol, e principalmente as equipas, têm sido um exemplo sobre o que é ajudar a combater a covid-19. No futebol não são apenas os jogadores que são testados: os familiares, staff, centenas de pessoas que originam uma bolha de qualidade. Nem sempre conseguimos controlar o vírus, mas por mim não parava. Há uma segurança total nas equipas de futebol. Mas se a DGS entender que tem de parar, temos de cumprir as decisões governamentais", respondeu Jesus.