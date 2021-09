David Luiz foi pedido, mas SAD do Benfica apontou para solução interna: Ferro

Brasileiro ainda pode ser inscrito, por estar livre, mas o plano de Rui Costa aponta para plantel fechado.

A janela de transferência encerrou e Jorge Jesus não viu satisfeito o seu último pedido, que até formulou publicamente, para que o impacto fosse maior. Queria o treinador mais um central, disse-o com todas as letras, mas a SAD manteve o plano de contratar um lateral-direito (Valentino Lázaro) e, segundo O JOGO apurou, valorizou a uma opção interna, Ferro, em detrimento da escolha pedida pelo técnico: David Luiz.

É um facto que o antigo central das águias, agora com 34 anos, até está sem clube depois de ter deixado o Arsenal no final da temporada anterior, pelo que pode ser inscrito ainda pelos encarnados. Porém, é interpretação da SAD liderada por Rui Costa que seria necessário mais um grande investimento para trazer David Luiz, que aufere verbas bem acima da disponibilidade orçamental atual dos encarnados.

Jorge Jesus referiu que apenas tem quatro centrais, um número escasso para uma época bastante longa, como se perspetiva. Nomeou Vertonghen, Lucas Veríssimo, Otamendi e Morato, mas os responsáveis encarnados possuem uma lista mais extensa.

Além do jovem Tomás Araújo, que ganha ritmo na equipa B, têm em Ferro outra opção, que mantiveram no plantel e pode ser lançado, caso o técnico o necessite, até porque, como se viu ontem nas fotos do treino, o camisola 97 está recuperado de uma lesão que o afastou dos treinos durante algumas semanas. No rol de possibilidades, acrescentam ainda André Almeida, que é visto como solução para o setor.