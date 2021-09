Jesus, os elogios a Pepa e uma certeza: "Não é preciso o jogo do Barcelona para eles saberem"

Treinador do Benfica em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo frente ao Vitória, em Guimarães, agendado para as 18h00 de sábado, a contar para a sétima jornada da Liga Bwin.

Equipas do Pepa: "Pepa é jovem treinador que tem alcançado um posicionamento na I Liga pelo seu trabalho, pelo que tem vindo a demonstrar na carreira. Ninguém lhe deu nada, foi ele que conquistou os objetivos onde esteve a trabalhar, desde as divisões inferiores. É um treinador que gosta que as equipas dele tenham qualidade no jogo ofensivo, que gosta que os seus jogadores expressem todo o talento individual, com um futebol positivo e normalmente esses treinadores fazem carreira. Já está numa grande equipa e de certeza que vai ter ambições para poder sempre crescer."

Véspera de Liga dos Campeões [jogo contra o Barcelona a meio da semana]. Como dizer que V. Guimarães é mais importante que Barcelona? "É fácil dizer. Não é preciso o jogo do Barcelona para eles saberem que o jogo do V. Guimarães é mais importante do que o jogo do Barcelona. Desde o primeiro dia que estamos a trabalhar, esta época, o nosso discurso foi sempre que o nosso primeiro grande objetivo é o campeonato nacional, voltar a ser campeão. A partir desse momento, quer dizer que o jogo do Vitória de Guimarães é muito mais importante do que o jogo do Barcelona... Não direi que é mais, são os dois muito importantes. Este mais é um bocadinho fora do contexto."

Importante ter conseguido a sexta vitória e ser líder destacado? "Claro que é importante. Trabalhas todos os dias para chegares aos jogos e seres melhor do que o rival, não só teoricamente, mas ser melhor na prática, ganhando os três pontos, que é o que o Benfica tem feito. A vitória garante três pontos, tranquilidade, confiança, é tudo mais e melhor que as vitórias trazem a quem as tem. Neste momento o Benfica teve a sexta vitória e quer fazer a sétima, com todo o respeito que temos pelos adversários. Mas também temos o direito de pensar que temos todas as condições e qualidade para chegar a Guimarães e vencer novamente o jogo."