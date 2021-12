Jesus: "Oitavos de final? Vai calhar-nos uma das quatro equipas mais fortes..."

Declarações do treinador do Benfica em reação ao triunfo sobre o Dínamo Kiev (2-0), e o consequente apuramento para os oitavos de final da Champions, no Estádio da Luz.

Próximo adversário: "Não tenho preferência, mas já sei que sai o mais forte no sorteio. Uma das quatro equipas mais fortes vai calhar-nos nos oitavos-de-final."

Jogo do Barça na Alemanha: "Se ganhássemos, não interessava o que se passava nesse jogo. Percebi pelos adeptos que o Barcelona estava a perder. Só perto do fim é que perguntei ao João de Deus quanto estava o Barcelona. Ele respondeu só que "estava bom para nós". Ao intervalo, estávamos dentro, no fim podíamos estar fora... Os jogadores do Benfica merecem o apuramento."

Pressão alta: "O Benfica joga sempre em pressão alta. Os jogadores sabiam que o jogo era muito importante para clube, treinador e equipa. Há seis anos que o Benfica não ia aos oitavos da Champions. O percurso foi feito de jogos muito bons."