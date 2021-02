Jesus: "O meu trabalho não tem dois meses. Não ganhei troféus da carica"

Treinador do Benfica questionado sobre o voto de confiança da Direção, após reunião esta segunda-feira.

Jorge Jesus regressou esta segunda-feira ao banco do Benfica, depois de recuperado da covid-19, num dia em que a Direção emitiu um comunicado reiterando a confiança na equipa técnica e plantel. O treinador comentou a situação na conferência de imprensa.

"Nunca pus em dúvida a minha confiança no trabalho. O meu trabalho não tem dois meses. Não ganhei troféus da carica. O meu trabalho no Benfica durante seis anos, justifiquei-o com títulos, e fora do Benfica estes anos todos. No mundo toda a gente sabe o meu valor como treinador. Agora, há coisas em que sou impotente. Não consigo pôr a minha equipa a jogar com jogadores em casa, a equipa médica toda em casa...", afirmou.

"Sei o que sofri e o que aconteceu ao Benfica não tem nada a ver com técnica e tática. O Benfica foi contaminado durante dois meses por uma doença que tirou força mental, união, fomos pagando a fatura. Quando não ganhas ainda ficas pior, ficas com outra doença, a doença da confiança", disse ainda.