"Jesus? O Flamengo é muito mais equipa do que o Benfica, eu não trocava mesmo"

Antiga glória do futebol brasileiro comentou a saída de Jorge Jesus do "Mengão".

Zico, considerado a maior figura da história do Flamengo, abordou a saída de Jorge Jesus do "Mengão" para regressar ao Benfica. De acordo com a velha glória do clube brasileiro, o treinador português não deveria ter rumado a Portugal.

"Acho que o maior problema não foi a questão do clube, foi mais uma questão pessoal. Em termos de equipa, o Flamengo é muito mais equipa do que o Benfica, e já estava montado, com jogadores a executarem de cor e salteado tudo aquilo que ele pretendia", começou por dizer Zico no programa "Aqui com Beija".

"Sem dúvida, falando só de futebol, eu não trocava mesmo", concluiu o antigo internacional brasileiro.