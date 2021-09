Jesus: "O Dínamo Kiev é uma equipa muito melhor trabalhada que o Spartak"

Declarações de Jorge Jesus depois do Dínamo de Kiev-Benfica. Destaque para a comparação entre a equipa ucraniana, que defrontou esta terça-feira, e o Spartak de Moscovo, treinado por Rui Vitória, que bateu na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões

O que disse Lucescu: "Posso confidenciar porque, no fim, ele deu-me os parabéns e disse-me: "tens uma grande equipa. Tive de fechar tudo."

Comparação entre Dínamo e Spartak Moscovo: "São duas equipas com muita qualidade, mas o Dínamo Kiev é uma equipa muito melhor trabalhada e mais forte coletivamente".

A época do Benfica: "Quando contabilizas 10 jogos em que o Benfica ainda não perdeu e, nesses 10 jogos, cinco são de Champions, são 10 jogos diferenciados. É um sinal que a equipa está bem, tem qualidade, e hoje o Benfica fez um grande jogo. O Benfica hoje não sai daqui valorizado com uma grande exibição, porque não fez golo. Mas fez um jogo com uma qualidade de equipa de Champions".

Equipa perdeu qualidade com substituições: " Discordo totalmente. O Benfica continuou a ser a mesma equipa durante os 90 minutos. O jogo do Benfica foi um jogo bem conseguido. O Benfica foi uma equipa que comandou o jogo durante 90 minutos, mas não conseguiu concretizar, nem valorizar a qualidade do seu jogo ofensivo. Isso permitiu também que os adeptos não pudessem motivar muito a equipa do Dínamo, porque grande parte do jogo andou a correr atrás da bola.