Jesus, o clássico e Sérgio Conceição: "Não há muito para enganar entre os dois"

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Treinador do Benfica projetou, esta quinta-feira, o clássico do futebol português frente ao Benfica, em jogo da 14.ª jornada da I Liga (sexta-feira)

Supertaça tem influência? "Acredito que não. Também é um aviso para aquela que ganhou, sabendo o que pode corrigir, e para quem perdeu, sabendo os momentos do jogo em que não estivemos tão bem. Não creio que terá influência positiva ou negativa. Já passaram alguns dias e é uma competição diferente. O jogo da Supertaça não tem nada a ver com amanhã."

Classificação e distância para o Sporting: "É um problema dos dois. Têm ambos os mesmos pontos e já está fazer contas que o Sporting vai ganhar. Falando do Benfica, é preferível estarmos a dois, três pontos, do que a cinco ou seis. Ainda por cima, não defrontamos o Sporting. Só poderei falar disto depois do jogo. Se o Benfica ganhar ao FC Porto e o Sporting perder... são hipóteses, por isso não sei."

Fácil adivinhar o onze do FC Porto: "O onze não foge muito daquilo que posso pensar sobre a forma como o Porto se pode apresentar amanhã no Dragão. Num dia, com o problema da covid, muita coisa muda. Não há muito para enganar entre os dois treinadores."

Erros identificados: "Sim, aqueles que o jogo ditou. O Benfica teve vantagem em alguns momentos desse jogo e noutros não. Tentamos identificar, analisar e passar uma ideia pormenorizada daquilo que foi o jogo."

Superioridade: O que faz a diferença é a qualidade das equipas. Não basta uma equipa ser defensivamente organizada, há que criar jogadas individuais e ter jogadores que criem espaços, que coletivamente não são conseguidos. Espero que amanhã os jogadores sejam criativos e possam fazer a diferença. Acredito que eles têm qualidade para o fazer."