Jesus, o Bayern e a seleção da Alemanha: "Estamos a falar de outra realidade"

Declarações do treinador do Benfica, Jorge Jesus, na antevisão ao jogo com o Vizela.

Derrota com o Bayern: "Não deixa marcas, serve apenas para perceberes e aprenderes que jogaste com um adversário que praticamente é a seleção da Alemanha. Estamos a falar de outra realidade."

Aspetos negativos: "A própria derrota e os números, 4-0, porque nada justificava. Não teve nada a ver com o fisicamente. O Benfica sofreu o 1-0 de livre. O 2-0 num autgolo, nada a ver com físico. Os outros dois têm a ver com o problema psicológico. O balão esvaziou. Aprendemos que jogámos contra uma grande equipa, com grandes jogadores. Uma equipa fora da caixa, não do Benfica, mas da maioria das equipas do mundo."

Rotação: "Não é um problema meu, mas sim de todos os treinadores. Quando queres fazer uma rotatividade da equipa, com um menor número de jogadores não se nota, mas com um maior número isso nota-se. Não é a diferença de um jogador que está a jogar para o que entra. Esse que entra não está rodado, tem alguma falta de andamento e competitividade. Não é pela diferença dos jogadores. Uns estão constantemente a jogar e os que jogam menos têm mais dificuldade."