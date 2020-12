Declarações de Jorge Jesus após a vitoria do Benfica por 2-1 frente ao Portimonense.

O jogo: "O objetivo número um era os três pontos e o Benfica venceu, com uma das melhores primeiras partes que fez aqui este ano, com excelentes golos e nota artística."

Nervosismo: "Na segunda parte, o Portimonense até teve mais posse de bola, mas fez dois remates na baliza, e o Benfica podia ter feito o 3-0 várias vezes antes do 2-1. O Portimonense não criou mais perigo além do golo que fez. Não há dúvida nenhuma de que o Benfica tem o mérito de ser o vencedor, também é verdade que o Portimonense acreditou, nós perdemo-nos taticamente e como não estamos habituados ao adversário ter bola ficámos nervosos. Os jogadores têm de se habituar que há momentos em que têm de defender e não podem ficar intranquilos."

Covid-19: "Foi também uma semana complicada, com os problemas da covid-19 e um ambiente em que estamos sempre desconfiados e que não nos dá o sossego emocional. Sentimo-nos seguros, mas a gente não o vê, num dia tens um teste negativo e no outro tens um teste positivo. Mexeu com a equipa e tem influência na alegria e na confiança do grupo no treino."

Nota artística: "Se fosse pela primeira parte dava nota 8, perto do 10. Pela segunda parte, já teria de baixar. Se virmos o que aconteceu no jogo, jogámos com um adversário que chutou uma vez à nossa baliza e fez golo. O futebol é quem marca mais e quem teve mais oportunidades e remates na segunda parte foi o Benfica, não foi o Portimonense."