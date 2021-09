Jesus sobre as eleições: "Vivemos numa bolha que é só futebol"

O treinador abordou a recandidatura de Rui Costa à presidência do Benfica

O treinador do Benfica garantiu que as questões que envolvem as eleições para a presidência do clube não afetam o grupo, no entanto, mostrou-se satisfeito com a candidatura de Rui Costa mas lembrou que a última palavra pertence agora aos sócios.

"Queiramos ou não, a estrutura, os jogadores, a equipa técnica, tudo vive numa bolha que é só futebol. O que se passa daqui para fora não nos afeta. São decisões que figuras do clube assumem. O Rui Costa acha que tem capacidade de continuar o trabalho que sonha para o Benfica. Ninguém tem dúvidas do 'benfiquismo' dele. É sinal que as pessoas que estão connosco têm ideias para continuar mas agora são os sócios que decidem."

Rui Costa é candidato à presidência do Benfica. O anúncio foi feito na passada terça-feira, e dá conta da intenção do dirigente em manter-se no cargo que ocupa desde a saída de Luís Filipe Vieira, que se demitiu no início de julho.

Para já, Rui Costa é o único candidato confirmado no ato eleitoral de 9 de outubro. Francisco Benítez já anunciou que também vai a votos, mas ainda não formalizou a candidatura.