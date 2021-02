Jesus viu alegria no plantel, fala dos objetivos e vinca: "Nos momentos difíceis..."

Declarações do treinador do Benfica na antevisão ao encontro com o Rio Ave (segunda-feira, às 19h00). Declarações proferidas à BTV.

O Rio Ave: "'É uma equipa que tem uma nova ideia de jogo com Miguel Cardoso, mudou muita coisa e é uma equipa com contra-ataque muito forte. Conheço bem a maioria dos jogadores, porque já fui treinador deles. Vamos encontrar uma equipa super organizada, que sai bem para o contra golpe. Estamos preparados para esses momentos de jogo. Precisamos e uma vitória e sabemos que para a termos temos de jogar bem. Temos dados alguns sinais de melhoria e espero que se confirmem com o Rio Ave."

Estado de espírito: "Os treinadores e os jogadores querem jogar o mais rápido possível quando não ganham. Estamos desejosos. Nos momentos difíceis é que se constroem os grandes jogadores e treinadores. Sabemos que estamos num momento difícil e estamos preparados para ultrapassar esta crise de resultados. Trabalhamos não só no aspeto físico, mas também psicológico. Foi uma equipa alegre durante a semana."

Vencer os 14 jogos que faltam no campeonato: " O Benfica tem duas competições onde ainda tem muito para recuperar e ganhar. A Taça de Portugal, onde nos falta um jogo para chegar à final, e o campeonato, onde há muito para ganhar. A prioridade é passar o rival que está à frente e quando chegarmos ao segundo lugar analisarmos se ainda temos capacidade pontual para pensar no primeiro. Temos de ir à procura dos nossos rivais, com resultados. As nossas contas só podem ser feitas jogo a jogo."

Três centrais: "Cada jogo tem a sua estratégia, muito em função também do adversário. Não é que a equipa não tivesse dado sinais muito bons, mas cada jogo tem a sua história e amanhã o jogo tem outras características. Não está posta de parte essa possibilidade. Trabalhámos em cima da possibilidade de voltar a jogar com três centrais."