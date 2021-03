"Jesus? No fim de semana chegava aos jogos e 'desmanchava' em campo"

O atual técnico das águias foi importante para Jonas numa "história maravilhosa" que viveu na Luz.

Jonas chegou ao Benfica na última época de Jorge Jesus na Luz, onde fez 35 jogos e marcou 31 golos. "Lembro-me como se fosse hoje. Ele foi um dos que pediram a minha contratação. Foi muito importante para mim e ficava comigo até nos treinos. Não podia jogar a Champions, porque as inscrições já estavam fechadas quando cheguei, por isso tinha a semana cheia com ele. A equipa jogava para a Champions, eu treinava e ele fazia questão de estar lá e puxar por mim. Na altura pensava: "Meu Deus, que treino é este?" Mas no fim de semana chegava aos jogos e "desmanchava" em campo. E aí olhava para ele e pensava: "Como ele me faz crescer." Ele faz crescer muitos jogadores", contextualiza o ex-avançado que, devido a um problema nas costas, teve de deixar o clube e os relvados.

"As minhas maiores alegrias foram no Benfica, foi onde ganhei mais títulos, foi uma história maravilhosa, um reconhecimento grande, respeito, carinho, amor. Não era um jogador muito forte e dificilmente jogaria até aos 38 anos. Se jogasse mais anos seria no Benfica, isso é muito claro. Foram os melhores cinco anos da minha carreira, isso demonstra bem o que o Benfica representa para mim", atira, em entrevista a O JOGO.

