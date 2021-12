Jesus: "Nesta casa ninguém está habituado a perder com o rival"

Declarações do treinador do Benfica na antevisão ao jogo com o Dínamo Kiev, da última ronda da fase de grupos da Champions.

Dínamo Kiev: "Sabemos que estamos na Champions, onde as equipas têm quase todas um alto nível. A equipa do Dínamo Kiev tem seis titulares da Ucrânia, mas são convocados 13. Sabemos que é uma equipa que tem feito grandes jogos. Vai ser um jogo difícil. Em caso de vitória podemos garantir a passagem aos oitavos de final, mas estamos dependente de outros."

Pizzi: "Será sempre um trunfo. Desde quer esteja no banco, faz sempre parte da minha estratégia de jogo. Ainda temos um treino para fazer. Os números dele são uma realidade, mas são 26 jogadores, um plantel com muita qualidade. Estamos na última jornada a discutir uma passagem com o Barcelona, que nos últimos 18 anos de Champions nunca ficou de fora."

Reação ao dérbi: "Tentar passar à equipa o porquê do que nos aconteceu para que amanhã venha muito mais confiante. Nesta casa ninguém está habituado a perder com o rival e já joguei 18 vezes com ele. Faz parte do passado e temos de pensar só na vitória e depois vemos o que acontece no outro jogo."

Como lidar com o rumor Flamengo: "É estar focado no que temos feito nos últimos 25 jogos. Focado nas tarefas que temos de fazer."