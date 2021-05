Jesus e os três dedos levantados para Amorim: "Não sei por que estava assim"

Treinador do Benfica revelou que fez questão de esperar pelo dérbi para congratular o homólogo do Sporting pelo campeonato conquistado.

Antes do apito inicial do jogo entre Benfica e Sporting deste sábado, que as águias venceram por 4-3, Jorge Jesus cumprimentou Rúben Amorim com um abraço no túnel de acesso ao relvado e trocou algumas palavras com o ex-jogador, que treinou no Belenenses e no Benfica.

"O Rúben, curiosamente, é o jogador que mais anos trabalhou comigo. Nenhum outro trabalhou sete anos comigo. Não foi só no Benfica, foi também no Belenenses. Fez uma carreira comigo, como jogador. O carinho que ele tem por mim ou eu por ele foi sempre dentro da normalidade, sendo que há vários jogadores diferentes dos outros. Tinha muita personalidade, às vezes tínhamos algumas discussões entre jogador e treinador, como tenho agora no Benfica e será sempre assim", recordou o técnico das águias, negando estar a aludir aos três títulos conquistados com um gesto dirigido ao homólogo do Sporting.

"Dei-lhe os parabéns hoje, não queria dar por telefone. Antes de começar o jogo, fiz por me encontrar com ele no túnel e dei-lhe os parabéns. Não fiz gesto nenhum de três. Não sei por que estava assim com a mão. Que ganhámos três campeonatos juntos é verdade, mas só falámos disso agora", rematou Jesus.