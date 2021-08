"Treinadores portugueses e argentinos são mais criativos que os alemães"

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na conferência de antevisão para o encontro com o PSV, relativo à primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões.

Gozo especial em vencer um treinador alemão (Roger Schmidt, do PSV) ? "O gozo especial é sempre a nossa valorização como treinadores e a valorização da qualidade da equipa onde estamos a trabalhar. Não distingo os treinadores alemães tão fortes assim. Distingo outros treinadores, os argentinos e portugueses são muito mais criativos. Portanto, tem a ver muito com as equipas onde trabalhas, o gozo que me dá não é vencer o treinador em si, é poder estar na fase grupo da Champions. Só pode ser um e que possa ser o Benfica."

André Almeida: "O André não joga só na direita, vocês sabem. Já fez várias vezes essas posições. É um jogador que é muito importante para as estratégias do treinador e da equipa. E agora está a procura do espaço dele. Os dez meses fora tiraram-lhe confiança, tempo de jogo, mas vai jogando... Hoje joga meia hora, depois 45, 60, 80, 90 minutos e assim vamos trabalhar com ele. Mas é um jogador muito importante."