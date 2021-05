Jesus não fala em "época falhada", mas deixa garantia: "Nem nos meus sonhos..."

Treinador do Benfica em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Nacional, da 32ª jornada da Liga NOS, agendado para as 18h00 de terça-feira.

Expectativas para o jogo com o Nacional: "As expectativas são as expectativas do que é ser treinador e jogador do Benfica. A responsabilidade é sempre a maior, tens de jogar sempre para ganhar. Quando tens objetivos traçados essa responsabilidade é acrescida, mas faltando três jogos, a responsabilidade é sempre a mesma. Ganhar, não há outra forma de pensar. Sabendo que vamos jogar contra um adversário que ainda sonha ficar na I divisão, e nós podemos sonhar chegar ao segundo lugar. A responsabilidade e expectativas são as melhores. Sabendo que vamos ter um jogo difícil. Jogar na Choupana é sempre difícil.

Segundo lugar é uma possibilidade realista? "Sim, por isso é que digo que é um sonho, essa possibilidade realista. Tinha muito mais se dependesse de mim, como não depende de mim é um sonho. Por muito que o Benfica ganhe, os outros têm de ganhar ao nosso rival, é nessa perspetiva que digo que é um sonho. Se dependesse de nós, não falava da mesma maneira. Quando se está dependente de outros, podes sonhar que pode acontecer, mas o teu sonho só passa pelos outros, é por isso."

Época falhada? "Já que estamos a falar em sonhos... Se me perguntassem no início da época se o meu sonho em termos de projeto para o Benfica era isto... Nem nos meus sonhos ele existia. Se é uma época falhada, neste momento, nunca vai ser uma época positiva, mas ainda há coisas para conquistar. Faltando quatro jogos, que podem dar alguns títulos ao Benfica, que não são os mais importantes, porque o mais importante é o campeonato, como é óbvio, e sabendo que há outros rivais que não vão ganhar nada... Não posso neste momento ter essa afirmação, de que é uma época falhada. Desportivamente, já falei sobre isto, as "culpas" minhas, dos meus jogadores e de toda a estrutura do Benfica, é muito reduzida para aquilo que possa acontecer no final da época."