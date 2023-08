"Jesus não contava comigo, mas conheci a grandeza do Benfica no mundo"

Joan Capdevila, antigo lateral esquerdo espanhol, passou pelos encarnados na época 2011/12.

Joan Capdevila, antigo lateral esquerdo que se sagrou campeão mundial e europeu pela Espanha, recordou esta quarta-feira a sua curta passagem pelo Benfica na época 2011/12, em que registou apenas 12 jogos.

Apesar da falta de utilização, o antigo defesa, que se retirou dos relvados em 2018, guarda memórias positivas da Luz, tal como demonstrou em entrevista ao "El Periódico de España".

"Juan Carlos Garrido [seu treinador no Villarreal] não contava comigo, eu já tinha 33 anos, queria jogar lá fora e o mais perto era Portugal, com um clube grande e histórico. Desportivamente não foi um ano brilhante, Jorge Jesus não contava muito comigo, mas conheci a grandeza do Benfica no mundo. São coisas do futebol, mas gostei muito da experiência, apesar disso", afirmou.

Recorde-se que, na época em questão, o Benfica conquistou apenas a Taça da Liga, ficando em segundo no campeonato e sendo eliminado nos oitavos de final da Taça de Portugal. Já na Liga dos Campeões, chegou aos quartos de final.

Quanto a Capdevila, fez quase toda a carreira em Espanha, tendo passado pelo Tàrrega, Espanhol, Atlético de Madrid, Deportivo e Villarreal. No estrangeiro, representou o Benfica, NorthEast United (Índia), Lierse (Bélgica) e Santa Coloma (Andorra), onde terminou a carreira.