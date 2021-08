Jesus muda seis peças em Barcelos a pensar no play-off da Champions

Confira os onzes iniciais de Gil Vicente e Benfica para o jogo da terceira jornada da Liga Bwin, com início às 18h00.

Jorge Jesus faz seis alterações no onze inicial do Benfica para a partida com o Gil Vicente. Relativamente ao duelo com o PSV, da primeira mão do play-off da Champions, saem Diogo Gonçalves, João Mário, Weigl, Grimaldo, Pizzi e Rafa. Gilberto, Taarabt, Meité, Gil Dias, Everton e Gonçalo Ramos são apostas para Barcelos.

Onze do Gil Vicente: Kritciuk; Zé Carlos, Lucas, Rúben Fernandes e Talocha; Fujimoto, Vítor Carvalho e Pedrinho; Murilo, Fran Navarro e Samuel Lino.

Suplentes: Andrew, Diogo, Hackman, Bilel, Aburjania, Jean Irmer, Marcelo, Henrique Gomes e Matheus Bueno.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi e Morato; Gilberto, Taarabt, Meité e Gil Dias; Everton; Yaremchuk e Gonçalo Ramos.

Suplentes: Helton Leite, Grimaldo, Darwin, João Mário, Pizzi, Rafa, Weigl, André Almeida e Vinícius.