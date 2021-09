Jorge Jesus: "Meu Deus, não faço ideia do que vocês pensam que é futebol"

Declarações do treinador do Benfica, este sábado, em reação ao triunfo (1-3) em visita ao V. Guimarães, num jogo da sétima jornada da Liga Bwin

Superioridade: "Houve tanta superioridade do Benfica que o Vitória não teve hipótese, mas devíamos ter feito melhor em termos de finalização porque jogamos muito nos primeiros 45 minutos. Na segunda parte, perdemos algumas referências com e sem bola, é certo, mas o Vitória não nos criou grandes problemas. Com o 3-0, pensei em fazer substituições para não ter jogadores tão fatigados contra o Barcelona. Deu para o que queríamos: somar três pontos e obter a sétima vitória no campeonato."

Melhor arranque desde há 39 anos: "Faz parte do que temos procurado, mas não podemos tirar valor a esta equipa do Vitória. Se não estivéssemos bem em termos defensivos e táticos, o jogo ia ser dividido, mas não deixamos dividir o jogo."

Preparado para perder pontos: "Estamos mais preparados para vitórias. É mais fácil conviver. Não podemos estar trabalhar a pensar negativamente. Primeiro, pela qualidade dos jogadores, segundo pela qualidade do trabalho feito durante a semana para ser melhor que os rivais. Estamos sujeitos a perder e isso poderá afetar, claro. Mas uma equipa que sabe que tem valor sabe conviver com derrotas."

Troca de palavras entre Lucas Veríssimo e Luisão: "Meu deus, não faço ideia do que vocês [jornalistas] pensam o que é futebol, o diálogo entre treinadores e jogadores, entre pessoas com responsabilidade de corrigir taticamente, de corrigir os jogadores quando terminam os jogos e não estão satisfeitos. Há normas, regras e essas situações são normais do futebol. Não há nada de anormal."

Pizzi com menos utilização: "Esse é problema de vários jogadores, não só do Pizzi. O Benfica tem dois e três jogadores por posição e essa é uma satisfação do treinador, que pode tomar várias decisões. Ele não tem entrado tanto de início, mas isso faz parte de pertencer a uma grande equipa. Os jogadores que não querem competitividade têm que jogar em equipas compostas sempre pelos mesmos. Ele sabe que não vai jogar os jogos todos porque a competitividade é muito grande."

Ausência de Gilberto: "Tem um pouco. Não escalei a equipa a pensar no jogo com o Barcelona. Depois do 3-0, sim, pensei nesse jogo e fiz várias modificações. Com o 3-1, decidi meter o Gil Dias e não o André Almeida porque não tem a mesma intensidade e tive receio de o lançar em campo. O Gil Dias vai estar pronto para o jogo com o Barcelona. O Valentino esteve bem, mas teve dificuldades físicas nos últimos minutos."