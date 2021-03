Jorge Jesus elogia exibição do Benfica e desabafa: "Há quem não entenda"

Técnico do Benfica abordou, na zona de entrevistas rápidas do Estádio do Jamor, o expressivo triunfo logrado frente ao Belenenses (3-0), que culmina uma série de três triunfos consecutivos e sem sofrer golos

Mudança da 1.ª para a 2.ª parte: "Na primeira parte, faltava alguma coisa para entrar na última linha do Belenenses. Não é fácil jogar e ganhar aqui. Dos três grandes e do Braga, só o Sporting ganhou aqui. Acho que nenhuma equipa fez três golos ao Belenenses nesta época. Era preciso irmos à procura de outros movimentos, que não fizemos na primeira parte. Começamos a fazer o que falamos ao intervalo, fizemos 3-0 e depois tentamos gerir o resultado. Nas segundas partes dos últimos jogos, a equipa caía de rendimento, mas não quero falar nisso, há quem não entenda. A equipa está mais intensa, corre mais e está fisicamente melhor. Quando assim é, fica mais fácil vencer"

Melhor fase do Benfica na época: "É fase de recuperação da equipa. Teve um mês de janeiro em que ficou quase toda infetada e pagou-se caro. Há que recuperar jogo a jogo. A equipa está muito forte, mas emocionalmente não é fácil estar com tantos pontos de atraso. Ter esta confiança e qualidade neste contexto é de dar os parabéns aos jogadores. Eles não jogam a tremer, jogam com confiança. Tivemos duas oportunidades na primeira parte, sobretudo aquela do Pizzi. Disse aos jogadores que na segunda parte iam aparecer oportunidades, mas que não podíamos falhar. A equipa foi muito melhor na segunda parte e o Belenenses entregou-se à medida que sofreu os golos. O Seferovic fez um bom jogo, a melhorar e a perceber coisas que não tinha, mas que começou a ter com mais tempo de treino."

Triunfos: "Temos três vitórias seguidas, mas o que ganhamos? Nada. Era importante ganhar face aos rivais. Vai ser sempre importante ganhar até ao final. Faltam doze jogos e vamos andar atrás do prejuízo e de uma classificação que não estava nos nossos planos."

Dupla Otamendi e Veríssimo vai manter-se? "Temos quatro bons centrais. O Jan [Vertonghen] está lesionado mas garante-nos qualidade. O Darwin é um avançado e tem características que mais nenhum tem naquela posição, está a recuperar, e pode ajudar-nos já no próximo jogo. A equipa está a crescer. Está a tirar a cabeça fora da água. Quanto mais os adversários deixarem, melhores serão os resultados. Agora vamos ter mais tempo para treinar, aumentar a intensidade de treino. Esta equipa está num caminho bom, apesar de ter perdido muitos pontos. Não atiramos a toalha ao chão e vamos procurar subir lugares."