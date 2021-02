Jesus irritado: "Chegou o limite de ofenderem. Devia haver um buzinão para nos dar carinho"

Treinador do Benfica aponta o dedo aos adeptos que criticam treinador e jogadores.

Críticas dos adeptos: "Os jogadores do Benfica precisam de carinho, o Benfica devia estar junto. Presidente, treinador, jogadores e a estrututa não conseguem controlar um surto de covid, que esteve aqui dentro durante dois meses e meio. Claro que tivemos culpa noutras coisas, mas chega de me responsabilizarem, o presidente do Benfica a mesma coisa e os jogadores a mesma coisa. O Pizzi foi um dos jogadores que tive de lançar depois da covid. Quando acabou o jogo disse: 'Míster, estou muito diferente, isto ainda nos marca. Nós sabemos porque nos colocaram nesta crise. As coisas arrastam-se. No dia 2 de fevereiro acabou a covid no Benfica. A partir dessa data começámos a trabalhar regularmente, a ter o controlo do treino, tive cinco jogadores que correram acima de 10 quilómetros. Não podia acontecer antes, não tinham condições para o fazer."

Buzinão de protesto marcado para esta quarta-feira: "Chegou o limite de nos ofenderem. (...) Devia haver um buzinão para nos dar carinho, a mim e aos jogadores, ao presidente... Isso era o que deviam fazer. Não sabem o que sofremos durante dois meses e meio."