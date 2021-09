Jorge Jesus: "Ter jogos de três em três dias é apenas para os melhores"

Declarações do treinador do Benfica, este sábado, em reação ao triunfo (1-3) em visita ao V. Guimarães, num jogo da sétima jornada da Liga Bwin

Primeira parte decisiva: "A conquista começou na qualidade de jogo do Benfica, principalmente a primeira parte e nos dez minutos da segunda parte. O Benfica fez um jogo ofensivo de muita qualidade, podia estar a vencer por 3 ou 4 na primeira parte, fruto de situações praticamente na pequena área em que devíamos ter marcado. Disse à equipa que tínhamos que fazer o terceiro para tirar o Vitória do jogo. Na segunda parte, a pensar no jogo de terça-feira [Barcelona], tirei jogadores, a equipa começou a não se equilibrar defensivamente no corredor central e o Vitória teve mais alguma bola, mas nada que nos preocupasse. O objetivo foi alcançado. É difícil vencer aqui. A equipa é bem estruturada e os adeptos ajudam sempre para que ela não caia."

Quebra de rendimento: "Tem a ver com a atitude coletiva e com as substituições. Os jogadores que entraram não seguraram tanto a equipa defensivamente. Perderam-se um bocadinho, perdíamos a bola com facilidade. Fez-nos falta o João Mário nos últimos 15 minutos."

Invencibilidade: "Estamos num contexto competitivo que queremos manter e que todos querem estar. O facto de ter jogos de três em três dias é apenas para os melhores. Os melhores tem que achar isto uma normalidade e não nada de especial. Temos que manter a equipa leve, não sobrecarregada, e a recuperação e a mudança de jogadores ajudam para dar mais velocidade ao jogo."