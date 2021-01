Jesus iguala pior arranque no Benfica: as contas aos pontos perdidos

Treinador desperdiçou 12 pontos em 15 jornadas, algo que, no Benfica, só tinha acontecido em 2010/2011.

No seu regresso ao Benfica após uma passagem carregada de glória pelo Flamengo, Jorge Jesus tem encontrado dificuldades para acertar passo no campeonato. Numa época marcada por elevadas expectativas dos adeptos encarnados, o treinador já viu a sua equipa desperdiçar 12 pontos em 15 jornadas da competição e igualou o pior arranque somado com as cores do Benfica.

À época, em 2010/2011, o atraso somado na primeira volta ajudou a "engordar" uma desvantagem para o FC Porto de André Villas-Boas que, no fim do campeonato, se cifrou em 21 pontos.

As derrotas consecutivas frente a Boavista e Braga, na sexta e sétima jornadas, fizeram soar alarmes que continuam bem audíveis após uma sequência de três empates nos últimos quatro jogos para a competição. Curiosamente, o Benfica desperdiçou vantagens em todos eles (Santa Clara, FC Porto e Nacional) e arrisca-se a ir para o dérbi com seis pontos de distância em relação ao Sporting, que joga esta terça-feira diante do Boavista. Isto já depois de ter caído para o terceiro lugar do campeonato após a vitória do FC Porto na casa do Farense.

Ultrapassando a esfera particular de Jorge Jesus, tem de se recuar dois anos para encontrar um arranque pior que o atual. Comandado por Rui Vitória, o Benfica chegou à 15ª jornada com 13 pontos perdidos e foi, precisamente, nesta altura que o ribatejano foi demitido e promovido Bruno Lage. O treinador da equipa B acabou por somar uma reta final impressionante, ilustrada pelas 18 vitórias em 19 jogos, e reclamar um título que parecia definitivamente perdido para o FC Porto.