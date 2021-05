Jesus: "Gonçalo Ramos? Muitas vezes, os jovens não querem esperar..."

Jorge Jesus elogiou a evolução do jovem avançado do Benfica, mas refere que "há outros fatores" que entram em campo na hora de falar sobre o futuro dos jogadores.

Recuperação do Benfica na segunda volta: "Houve vários fatores a condicionarem as minhas ideias. Não me vou repetir, mas tudo isso fez com que as minhas decisões em relação aos jogadores tivessem de ser muito mais assertivas, porque trabalho todos os dias com eles. Tudo isso fez com que algumas dúvidas se colocassem na altura para tomar as melhores decisões."

Sobre Gonçalo Ramos: "Cada vez vejo mais potencial nele. Isso é normal num jogador, que vai crescendo com os anos. Se tiver numa equipa com bons jogadores ao lado, colegas que o façam melhorar... Não tenho dúvidas de que o Gonçalo hoje está muito mais forte e com maior conhecimento do jogo em relação ao início da época. Para o ano vai estar muito melhor, tem vindo a crescer tecnicamente, depositamos muita confiança no futuro. Não sei se é imediato, se é a longo prazo... Os jogadores é que dizem isso a quem tem de tomar opções. Que ele tem tudo para que possamos acreditar na evolução dele tenho a certeza. Depois há muitos outros fatores... Muitas das vezes, os jovens não querem esperar muito e há fatores económicos que podem interferir, têm a possibilidade de ganhar cinco ou seis vezes mais, depois há muita gente a fazer força para que isso aconteça. Acho que o Gonçalo vai saber esperar pelo momento dele."

Sobre Weigl: "Não é só o Weigl que está diferente, todos os outros jogadores cresceram na segunda volta por vários motivos, houve mais tempo de aprendizagem, o momento também fez com que o jogador crescesse fisicamente, começasse a conhecer melhor as minhas ideias em termos de posicionamento e de jogo... [Weigl] Tem vindo a crescer de jogo para jogo, ele também sente isso, todos os que olham para ele veem que hoje é um jogador que evoluiu tecnicamente e em termos de agressividade do seu jogo. Isso trouxe estabilidade à equipa, independentemente de jogar com um ou dois jogadores ao lado. A equipa também cresceu com esse conhecimento do corredor central."