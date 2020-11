Jesus foi de Reinaldo Teles a Maradona e acabou assim: "Messi não tem nada de paixão"

Treinador do Benfica lamentou as mortes que, ao longo dos últimos dias, marcaram a atualidade do futebol português e mundial.

A última semana ficou marcada pelos falecimentos de personalidades de vulto no futebol português - José Bastos, Reinaldo Teles e Vítor Oliveira - e mundial - Diego Maradona - e, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo entre Benfica e Marítimo, Jorge Jesus deixou vários apontamentos de lamento.

"Infelizmente, houve o desaparecimento de pessoas que foram minhas amigas e também profissionalmente falando, no caso do Vítor [Oliveira], um choque e uma surpresa muito grande, ainda era um jovem. As minhas condolências para a família dele, a minha homenagem a ele e um sentir profundo. O Reinaldo Teles era um amigo meu, de casa dele, ao longo dos meus anos enquanto treinador no Norte do país. Foi uma semana complicada, mais para uns do que para outros. E também uma figura do Benfica [José Bastos], que os mais antigos conhecem, uma lenda que desapareceu. Isto faz parte do que é a nossa vida, não estamos preparados para perder as pessoas de quem gostamos. Ficámos mais surpreendidos com a perda do Vítor, não esperávamos", começou por referir, alongando-se nas referências a Maradona:

"E depois o maior. Na minha opinião, o maior jogador da história, com o Pelé. Pelé ainda está cá, está vivo. Maradona era o maior, não só por aquilo que era como génio e jogador, mas pela forma como demonstrava. Para mim isso é que fez a diferença. Era de top mundial, mas tinha paixão pelo jogo, nasceu para ser jogador de futebol, nasceu com tudo, não é um produto trabalhado, já nasceu assim. O amor, todo o sentimento que tinha com a bola... Hoje em dia, entre os dois melhores do Mundo, o Ronaldo tem um pouqinho disso, o Messi não tem nada. Não tem nada... de paixão. De grande jogador tem", atirou Jesus, prosseguindo com um esclarecimento

"Atenção, para não interpretarem mal. Quanto ao Messi, estamos a falar daquilo que é a vida e o sentimento, de ter paixão pelo jogo e pelo futebol. Penso que Maradona até nisso era destaado em relação aos outros", rematou Jorge Jesus.