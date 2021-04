Jesus: "Conseguimos goleadas, mas não é sinónimo que cada vez que jogarmos o vamos fazer"

Treinador do Benfica após o triunfo por 2-1 sobre o Santa Clara.

Análise: "Foi um jogo difícil, foi uma vitória difícil mas merecida. Já antes do jogo sabíamos que ia ser difícil, tínhamos sinais do Santa Clara, perdeu no último segundo com Sporting e nos últimos segundos com FC Porto. Sabíamos que tínhamos de o disputar durante 90 minutos, o Santa Clara é uma equipa que tem uma ideia de jogo de ganhar, não joga para perder por poucos ou que se mete num bloco baixo para defender. Vai à procura da vitória, pressiona os adversários, impede que tenham qualidade de jogo, foi o que fez, tivemos algumas dificuldades. Mas estávamos preparados para isso, a equipa não ficou ansiosa, procurou sempre o golo, falhámos duas ou três oportunidades muito fáceis, as mais difíceis fizemos, uma foi autogolo. Parabéns aos jogadores, neste final de campeonato não é fácil ganhar pontos. Conseguimos goleadas, mas não é sinónimo que cada vez que jogarmos o vamos fazer, mesmo jogando Luz."

Elogios ao Santa Clara: "São equipas difíceis de bater. Tem de se dar mérito a estas equipas que fazem um equilíbrio tático muito grande. Tem jogadores de muita qualidade, que muitos não conhecem mas eu conheço. Um é da seleção do Japão, outro da seleção da Venezuela, o Lincoln jogou no Grémio, há jogadores com muita qualidade nestas equipas mais pequenas, o campeonato está muito competitivo e ainda bem, espero que seja cada vez mais."