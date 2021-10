Jesus faz várias alterações: confira os onzes de V. Guimarães e Benfica

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Confira os onzes de V. Guimarães e Benfica para o jogo do Grupo a da Taça da Liga, com início às 19h30.

Jorge Jesus faz várias alterações no onze inicial do Benfica para o encontro com o V. Guimarães, tal como tinha já antecipado na antevisão ao jogo. Helton Leite, Morato, Radonjic, Taarabt, Meité, Pizzi, Gonçalo Ramos e Everton são novidades relativamente ao encontro de Vizela, para o campeonato.

Onze do V. Guimarães: Bruno Varela; Sacko, Borevkovic, Mumin e Hélder Sá; André Almeida, Alfa Semedo e André André; Rochinha, Estupiñán e Edwards.

Onze do Benfica: Onze do Benfica: Helton Leite; Lucas Veríssimo, Otamendi e Morato; Radonjic, Taarabt, Meité e Grimaldo; Pizzi, Gonçalo Ramos e Everton.