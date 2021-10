Jesus faz revelação sobre Grimaldo e destaca trio: "Isso é muito bom..."

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, após o empate, 3-3, em Guimarães, frente ao Vitória, em jogo referente à fase de grupos da Taça da Liga.

Análise e revelação sobre Grimaldo: "Fizemos muitas alterações, mas a equipa não se ressentiu na primeira parte. A primeira parte teve muita qualidade de jogo, a equipa chega com alguma facilidade ao 3-1 e mesmo a acabar sofre o 3-2. O João Mário podia ter feito o 3-0 no um para um com o guarda-redes. Muita qualidade. O 3-2 fez com que o Guimarães fosse para o intervalo a acreditar que podia empatar. Tivemos alguma dificuldade, os jogadores começaram a perder posicionamentos, capacidade de saída, competitividade na organização defensiva. O Guimarães com as alterações começou a ter mais ascendente. Com as primeiras três substituições que fiz a ideia era tentar parar um bocadinho e mudar os jogadores que estavam mais cansados, como Pizzi, Radonjic e o Grimaldo, que jogou já com alguns problemas de constipação, foi dúvida até à última da hora e ele pediu-me "míster, eu jogo mesmo assim", e tive de o tirar. O Everton entrou e parou um bocadinho o Quaresma, que teve de mudar de lado. Não conseguimos de parar no corredor central, os nossos médios não perceberam muito bem. O Guimarães teve mais bola, que não teve na primeira parte."

Elogios a três jogadores: "O Gonçalo Ramos fez um grande jogo, Randonjic deu outra vez boas indicações, o Pizzi enquanto teve capacidade física esteve muito bem. Isso é muito bom para os jogos que vêm aí. Vamos jogar de três em três dias, vai ter de haver sempre rotação na equipa, é isso que nós também tentamos beneficiar destes jogos."