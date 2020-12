Jesus fala sobre William e Arão, mas aponta para cinco nomes no plantel do Benfica

Treinador do Benfica abordou os rumores que apontam os dois médios ao clube da Luz.

Sobre o mercado de inverno: "O mercado vai abrir para todos os clubes, ninguém pode garantir que não sai ninguém ou que entra alguém. Se as equipas estão a pensar onde podem ajustar os plantéis... O Benfica está no mercado, pode não sair no ninguém, pode não entrar ninguém, mas também podem entrar ou sair jogadores. Se sair alguém, terá de entrar alguém. Temos de estar preparados para o que pode acontecer no mercado."

Sobre William Carvalho e Arão: "O Arão e o William foram meus ex-jogadores. Eu não preciso de dizer o valor do Arão ou do William, vocês já os conhecem. Tenho que rentabilizar os que trabalham comigo. O Samaris, o Julian [Weigl], o Chiquinho, o Pizzi, o Adel [Taarabt]... Essa é a minha preocupação de todos os dias, isso é que me importa."