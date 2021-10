Jesus fala em penálti por assinalar sobre Gonçalo Ramos e de fora de jogo no terceiro golo

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, após o empate, 3-3, em Guimarães, frente ao Vitória, em jogo referente à fase de grupos da Taça da Liga.

Grande espetáculo e decisões de arbitragem: "Foi um grande jogo, com seis golos, intenso, não houve treta, jogadores a mandar-se para o chão. O Benfica, mesmo por cima, nunca entrou nisso, nunca deixei que os meus jogadores entrem nisso. Foi sempre na defesa do espetáculo. O Guimarães conseguiu empatar. Com o VAR [era diferente], o terceiro golo estava fora de jogo e há um penálti sobre o Gonçalo Ramos. Mas isso já passou, foi um excelente jogo, fizemos os mesmos três golos do campeonato, hoje não conseguimos segurar a vantagem e essa foi a única nota negativa, não conseguir segurar os golos de vantagem."