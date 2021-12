Jesus diz que foi uma "honra" e explica: "Esta é a melhor decisão para todos"

Jorge Jesus fez uma curta declaração, ao lado de Rui Costa, no dia em que foi anunciada a saída do Benfica.

Jorge Jesus fez uma curta declaração aos jornalistas minutos depois de ter sido oficializada a saída do comando técnico do Benfica. Sentado ao lado de Rui Costa, o agora ex-treinador das águias afirmou que foi "uma honra" ter volta ao clube da Luz e vincou que a saída é, neste momento, o "melhor para todos".

"Este projeto que abracei com muito coração no Benfica chegou ao fim. Vim para o Benfica sempre a pensar que sou uma solução e não um problema. Tendo em conta os interesses do Benfica e o que é melhor para todos, achei que esta é a melhor decisão para ambas as partes. A minha vida vai continuar, como sempre, a trabalhar com amor e paixão. Tive muita honra de ter voltado a esta casa e de ter defendido o Benfica", afirmou Jesus.

Rui Pedro Braz (diretor geral para o futebol), Luisão (diretor técnico) e Luís Miguel Henrique (advogado de Jesus) estiveram presentes na sala de imprensa.