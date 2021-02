Jesus explica: "Volto a dizer que não tem nada a ver com a arbitragem"

Declarações do treinador do Benfica na antevisão ao jogo com o Moreirense.

Na sequência das declarações após a vitória (3-1) em casa do Estoril, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, Jorge Jesus voltou a mencionar aspetos que, no entender do técnico, têm de ser melhorados no futebol português.

"Estava a colocar a arbitragem ao lado de tudo o que estava a dizer. O futebol português tem de melhorar no antijogo, por situações que todas as equipas querem impor a razão pelo grito. Em qualquer falta toda a gente salta do banco e quer mandar no árbitro. O futebol tem contacto, mas não pode haver agressões físicas e verbais. Volto a dizer que não tem nada a ver com a arbitragem", explicou na antevisão ao jogo com o Moreirense, da ronda 19 do campeonato.

Quanto ao encontro, Jesus espera dificuldades, mas garante um Benfica preparado. "Esta equipa do Moreirense teve resultados muito positivos nos últimos cinco jogos. Está em crescimento. Qualquer jogo em Moreira de Cónegos é difícil. Vamos ter um jogo difícil, mas sentimos que estamos a melhorar. Somos uma equipa com outra capacidade física e mais competitiva, com mais intensidade. Acredito que vamos ter um Benfica dentro daquilo que apresentou no jogo com o Estoril, com mais velocidade nas tarefas ofensivas e defensivas", disse.

A partida com o Moreirense tem início às 20h15 de domingo.