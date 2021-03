Jesus explica: "Vlachodimos no banco foi opção minha, o Vertonghen não"

Declarações de Jorge Jesus na antevisão ao jogo do Benfica, deste domingo, frente ao Braga.

Vertonghen e Vlachodimos suplentes: "O Odysseas [Vlachodimos] foi uma opção minha, de mudança, o Vertonghen não. Saiu da equipa porque se lesionou e teve vários jogos com problemas musculares o que fez com que fosse mais fácil a entrada do Lucas Veríssimo. Os anos que temos de jogadores, a experiência de conhecimento de jogo é sempre melhor com os anos, mas é verdade que há jovens que não têm tantos anos de futebol e que têm grande conhecimento de jogo. Se há coisas que o Vertonghen tem boas é que conhece o jogo muito bem."

Melhorias defensivas, a defesa é o setor que está mais próximo do que idealizou?: "O Benfica foi uma equipa que começou a sofrer desde o princípio e falava-se dos golos que o Benfica sofria no primeiro terço do campeonato. Hoje não. É a segunda equipa menos batida do campeonato. Só há uma menos batida que é o Sporting. Temos vindo a crescer, mas ainda há muito para crescer. Defensivamente passa muito mais por ti e pelo treino. Ofensivamente, o treinador melhora a qualidade técnica do jogador quando ele a tem, mas quando não tem não consegues. Mas defensivamente consegues. Consegues colocar jogadores a defender melhor. É um trabalho que tem muito a ver com o treino, com o treinador e com a forma como pensas em defender."

Estabilidade defensiva e possibilidade de voltar aos três centrais: "A estabilidade defensiva não teve só a ver com o Lucas [Veríssimo], teve a ver com uma melhoria global em termos de treino, que fez com que a equipa, como disse e bem, não tenha sofrido golos. O Vertonghen num esquema de três centrais... é uma possibilidade que se pode colocar. Não é a primeira, nem segunda ou terceira vez. Este ano já jogámos assim em quatro jogos, um dos quais camuflado, que vocês não perceberam. Se jogarem o Otamendi, o Lucas e o Vertonghen é fácil perceber quando jogamos com três defesas no corredor central. Mas já aconteceu no Dragão. Não tem a ver uma coisa com a outra. Com o Vertonghen passa a ser uma possibilidade mais fácil de detetar."