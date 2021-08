Jesus explica substituições e fala de Gilberto "É um patinho feio para os adeptos..."

Declarações do treinador do Benfica após o triunfo por 2-1 sobre o Tondela.

Substituições ao intervalo [Weigl, Rafa e Grimaldo entraram para os lugares de Pizzi, Meite e André Almeida]: "Os jogadores que entraram também foram determinantes, deram mais qualidade e velocidade à equipa. Dos três, dois fizeram golo, A equipa do Benfica está muito confiante. Notando-se aqui e ali, por exemplo o Grimaldo, que jogou 90 e tal minutos na Holanda e [hoje] no fim notou-se alguma dificuldade, o próprio João Mário, mas a entrada de mais jogadores [que não jogaram em Eindhoven] de início era para que a equipa ficasse mais levezinha. Não ficou tão coesa, tão forte coletivamente ofensivamente na primeira parte, tivemos alguns jogadores com pouca velocidade com e sem bola. É preciso dar velocidade. Sabia que entrada destes três jogadores... O Julian [Weigl] ia por a equipa a jogar mais, Rafa ia dar velocidade e o Gil, que é um patinho feio para os adeptos, mas quando tem bola tem um critério muito forte e ainda bem para todos. Foi uma boa vitória, difícil, não há vitórias fáceis. O jogo não saiu tão bem na primeira parte como pensávamos, mas temos de acreditar, continuar, e foi o que fizemos na segunda parte e fomos vencedores justos. O Tondela fez um remate e um golo. Futebol é única modalidade coletiva em que não precisas de ser melhor do que o adversário para ganhares. Basta como aconteceu hoje, o Tondela poder defender resultado de 1-0 no único remate que fez. Futebol é fácil, jogar é muito difícil e treinar ainda mais."