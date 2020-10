Jesus explica situação com Gabriel e garante: "Esses jogadores não têm hipótese nenhuma"

Treinador do Benfica foi questionado sobre a substituição de Gabriel.

Gabriel não ficou contente de ser substituído e manifestou-se? "Vamos todos perceber o nosso contexto, eu, jogador e vocês. Quer arranjar um problema onde não existe problema. Disse que Gabriel saiu e não ficou contente de ser substituído. Primeiro, não há nenhum jogador que fique contente de ser substituído. E ele não se manifestou de nada. Eu é que fui ter com ele e disse-lhe 'estás a ganhar 2-0, não estás a perder 2-0, não tens de sair a correr tão rápido do jogo'. Além disso, esses jogadores não têm hipótese nenhuma de trabalhar comigo. Eles sabem perfeitamente como eu sou. Faz parte do jogo, do futebol. Nenhum jogador gosta de ser substituído. Estou a falar de futebol e não do Gabi. Às vezes isso acontece. Pode acontecer um jogador ser substituído comigo e pode não ficar satisfeito e expressar-se. Pode não ficar satisfeito, mas tem de se aguentar à bronca. Se se expressar comigo tem os dias contados. Não foi o caso do Gabi".

Elogios a Nuno Tavares: "O Benfica defensivamente esteve muito bem. Os dois centrais estão a conhecer-se, têm mais jogos entre eles. Isso facilitou o bom jogo do Nuno, o bom jogo do Diogo. O Nuno esteve melhor. E já disse isto, o Nuno mais ano menos ano vai ser o futuro lateral da seleção, não tenho dúvida nenhuma, não só tecnicamente, mas mesmo fisicamente, está fora do normal, falta-lhe conhecer o jogo, vai lá com o tempo. Tem 1,84 m, não há muitos no mundo com este perfil".