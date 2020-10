Jesus explica saída de Vinícius: "Se pensarmos um bocadinho..."

Jorge Jesus, treinador do Benfica, comentou a saída de Vinícius para o Tottenham.

Vinícius: "Se pensarmos um bocadinho, é fácil de perceber, não tem nada de anormal. Quem tem procura no mercado? Os melhores ou piores? Os melhores. Vinícius foi o melhor marcador, tem procura. O Rúben também tinha procura. Essas perguntas, quando as colocam, têm de pensar. Se achamos que temos alternativas para que o Vinícius pudesse sair, por exemplo com o menino Gonçalo Ramos, que vai ser convocado... Dá abertura a um jovem, não porque é jovem, mas porque tem valor. A conversa dos jovens ou velhos, para mim não existe, o que existe é o valor. [No Flamengo] Tinha um com 17, foi vendido para o Real Madrid por 30 milhões, depois tinha um com 34 e um com 35, porque achava que tinham qualidade para jogar".

Ferro faz parte das contas? "Claro que conto com o Ferro. É um jovem jogador que teve jogos diferentes do seu rendimento, a equipa também teve, acho que cobraram muito do jogador, o problema não foi do Ferro, foi de toda a equipa. Também está a tentar absorver as nossas ideias, não é um jogador muito rápido, estamos a tentar melhorar essa característica dele, queremos que seja um jogador mais confiante. Mas, sendo mais direto, não é um jogador para sair".

Recebeu alerta sobre possíveis saídas de jogadores? "Não recebi nenhum alerta. Não recebi nenhum alerta em relação a jogadores que pudessem estar numa situação dessas. Quando cheguei foi com intenção de ter todos os melhores jogadores, para atacar uma Champions. Só ter os melhores não chega, é preciso muito mais tempo de trabalho, foi em função do mercado, do que foi ditando o meu conhecimento da equipa e de uma prioridade de mercado, que os dois jogadores que tiveram sempre mais procura foram Rúben e Vinícius, e fazendo face aos interesses da equipa e do clube o treinador também tem de perceber isso. Não fui alertado para nenhum jogador que pudesse estar na rampa de saída para sair para um rival"