Jesus explica o contrato com o Benfica e atira: "Não vim para me reformar"

Jorge Jesus foi esta segunda-feira apresentado como treinador do Benfica.

"Agradeço ao presidente por acreditar no meu trabalho. Acredito no projeto do presidente, acredito no presidente a 100 por cento e no projeto que ele tem para o Benfica. Falando de todos os benfiquistas, quero expressar: vim para ganhar, estou habituado a ganhar mas também para unir a nação benfiquista. É muito importante como está na águia, um somos todos. Vim com a mesma vontade e convicção. Estou determinado em voltar a ganhar coisas importantes. Não vim para o Benfica reformar-me", afirmou.

"O presidente ofereceu-me quatro anos. Disse 'não quero, quero um ano'. Ele disse 'não, dois pelo menos'. Então disse pode ser. Vim ganhar menos que no Flamengo, vim porque acredito no projeto para dar ao prestígio internacional ao Benfica. Quando saí ganhámos tudo, vim agora com essa convicção. Não sou o salvador. Cheguei de um grande clube também. Agradeço o carinho que me deram. Para vir para o Benfica tinha de haver uma causa muito grande: voltar a ganhar, com todos os benfiquistas unido", afirmou ainda

