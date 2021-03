Central do Benfica apresentou queixas durante o encontro com o Braga. Treinador disse que Veríssimo se sentia doente antes mesmo da partida.

Lucas Veríssimo foi titular no Benfica frente ao Braga, mas logo na primeira parte originou preocupação nas águias, com queixas no relvado. Na conferência de imprensa após o encontro, Jesus explicou o que se passou com o central brasileiro.

"Começou a dizer que estava a sentir as pernas muito pesadas. Não sentia o corpo, estava a sentir-se doente. Antes do jogo já tinha dito ao médico que não se estava a sentir bem. Arrisquei sempre. Não o quis tirar na primeira vez em que se estava a queixar. Se fosse uma lesão, tinha de o tirar. Assim, se não pode jogar a 100 por cento, joga a 60 e 70. Na segunda tentativa dele, com 2-0, já deu para o tirar. Agora o que tem, não sei. Espero que não seja aquilo que eu penso...", afirmou aos jornalistas.