Jesus explica Helton Leite e revela titular na baliza para o próximo jogo

Treinador do Benfica garante Vlachodimos na baliza no próximo jogo.

Jorge Jesus surpreendeu com a titularidade de Helton Leite na baliza do Benfica frente ao Rangers. Após o empate a dois golos, o técnico foi questionado sobre a opção, elogiou o brasileiro na resposta, mas garantiu que Vlachodimos será o dono do posto no próximo encontro.

"Achei que era era um jogo que ele deveria jogar. Não o conheço tão bem e o jogo com o Paredes não foi um teste para ele. Esteve bastante bem. Ia 'sacando' o primeiro golo com uma grande defesa, o segundo é um remate indefensável. Falei com ele e disse-lhe que ia jogar, mas que podia ser o melhor em campo que no próximo jogo Vlachodimos voltava à baliza", declarou na conferência de imprensa.